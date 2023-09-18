ВСУ могут разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом до зимы, — Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Силы обороны могут успеть разорвать сухопутный коридор России с временно оккупированным Крымом до наступления зимы. В то же время россияне в отчаянии преждевременно развернули резервы.

Об этом в интервью The Economist заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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Буданов говорит, что волноваться должна Россия, а не Украина. Ее первая оборонная линия на важнейшей южной оси в Запорожье уже кое-где пробита, а это означает, что операцию по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом можно осуществить еще до наступления зимы.

Возможно, Украина уже привлекла ограниченное количество своих резервных войск, но сейчас Россия, казалось бы, в отчаянии выделяет недостаточно многочисленные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября.

"Вопреки тому, что декларирует Российская Федерация, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", — говорит генерал.

На фоне сообщений о том, что Россия готова активизировать текущую мобилизационную работу, генерал-лейтенант Буданов говорит, что численность личного состава является единственным очевидным преимуществом, которое у России все еще есть над Украиной.

"Кадровые ресурсы в России, условно говоря, неограничены. Качество низкое, но количество достаточное. Что касается других составляющих военных действий, то российские ресурсы иссякают, и расплата идет", — отметил Буданов.

Напомним, каждый день в украинский плен попадают десятки россиян, среди которых не только солдаты, но и офицеры. В последнее время их количество выросло на фоне наступления украинской армии.