"Это мы Киевская Русь": Буданов рассказал о возвращении украинской истории
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал факторы, гарантировавшие успех Слобожанской наступательной операции. Он также рассказал о возвращении украинской истории.
Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью для проекта Дмитрия Комарова "Рік. Харківщина", который выйдет 29 сентября.
Украинская история
Буданов заявил, что главную роль в освобождении Харьковской области сыграли внезапность, скорость и решительность действий Сил безопасности и обороны Украины.
Он описал методики Кремля, которые Россия использует при попытках оккупации чужих территорий. По словам начальника ГУР МО, главным инструментом для врага служит подмена реальности.
"Начинается она обычно с изменения истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильная, что все это исторически русские земли, что нет там таких народов", — пояснил Буданов.
Начальник ГУР МО сказал, что Украина должна вернуть свою историю.
"Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она — славная", — добавил Буданов.
Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что армия РФ на нынешнем этапе войны не имеет стратегического резерва. Ресурсы на войну у России могут исчерпаться уже через два-три года.
Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что война в нашем государстве может продолжаться в разной форме всю жизнь. Это произойдет, если ВСУ не выйдет на границы 1991 года.