"Это мы Киевская Русь": Буданов рассказал о возвращении украинской истории

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал факторы, гарантировавшие успех Слобожанской наступательной операции. Он также рассказал о возвращении украинской истории.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью для проекта Дмитрия Комарова "Рік. Харківщина", который выйдет 29 сентября.

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Буданов заявил, что главную роль в освобождении Харьковской области сыграли внезапность, скорость и решительность действий Сил безопасности и обороны Украины.

Он описал методики Кремля, которые Россия использует при попытках оккупации чужих территорий. По словам начальника ГУР МО, главным инструментом для врага служит подмена реальности.

"Начинается она обычно с изменения истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильная, что все это исторически русские земли, что нет там таких народов", — пояснил Буданов.

Начальник ГУР МО сказал, что Украина должна вернуть свою историю.

"Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она — славная", — добавил Буданов.

Пост ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что армия РФ на нынешнем этапе войны не имеет стратегического резерва. Ресурсы на войну у России могут исчерпаться уже через два-три года.

Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что война в нашем государстве может продолжаться в разной форме всю жизнь. Это произойдет, если ВСУ не выйдет на границы 1991 года.