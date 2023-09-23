Буданов рассказал, какую проблему нужно решить ВСУ, чтобы превосходить войска РФ

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о текущей ситуации на фронте и спрогнозировал дальнейшее развитие событий. Он также назвал проблему, которую следует решить ВСУ, чтобы превосходить войска России.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью порталу The War Zone.

Читайте также:

Превосходство врага на фронте

Буданов рассказал, что у РФ при нынешнем стиле ведения войны есть определенные преимущества. Речь идет о человеческом ресурсе, которого у российских оккупантов значительно больше. В результате Украине придется что-то изменить.

"Нам понадобятся дополнительные системы и возможности вооружения, которые все еще могут изменить баланс, который у нас есть сегодня. Если смотреть на ситуацию исключительно с точки зрения человеческих ресурсов, если сравнивать украинский потенциал с российским, то у россиян человеческих ресурсов гораздо больше. Вот почему мы не можем продолжать сражаться просто солдат с солдатом. Это не принесет желаемых результатов", — заявил Буданов.

Начальник ГУР МО подчеркнул, что для изменения ситуации Украине понадобится большее вооружение разного типа. Оно поможет военным поражать позиции врага и освобождать оккупированные территории.

"Нам необходимо решить проблему увеличения общего количества артиллерийских стволов на поле боя. И нам нужны системы оружия большей дальности, чтобы поражать их командные пункты, склады материально-технического снабжения и так далее", — добавил Буданов.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал факторы, которые гарантировали успех Слобожанской наступательной операции. Он также рассказал о возвращении украинской истории.

Также мы писали, что руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что армия РФ на нынешнем этапе войны не имеет стратегического резерва. Ресурсы на войну в России могут иссякнуть уже через два-три года.