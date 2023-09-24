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Успіхи ЗСУ на напрямках передової: зведення Генштабу на 24 вересня

24 вересня 2023 07:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Успіхи ЗСУ на напрямках передової: зведення Генштабу на 24 вересня
Український захисник стріляє з гаубиці. Фото: ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалась 578 доба повномасштабного вторгнення РФ на територію України. За день сталося понад 20 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки російських окупантів в районі Білогорівки Донецької області.

Український захисник цілиться в ворога
Український захисник цілиться в ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки Донецької області, але безуспішно.

"Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомляю у Генштабі.

На Авдіївському напрямку українські захисники тримають оборону на зайнятих рубежах. ЗСУ відбили атаки ворога біля Авдіївки Донецької області.

Техніка українських військових на передовій
Техніка українських військових на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Мар’їнському напрямку окупанти безуспішно намагалися наступати в районі Мар’їнки та Побєди Донецької області. Там упродовж доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Також ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку — біля Вербового Запорізької області.

Українські захисники на фронті
Українські захисники на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранкове зведення Генштабу 24 вересня

Ранкове зведення Генштабу 24 вересня
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що в мережі оприлюднили відео, як українські захисники звільняли населений пункт Кліщіївка на Донеччині. Запеклі бої з окупантами вели військові 4 служби Головного управління розвідки Міноборони України. 

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