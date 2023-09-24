Успехи ВСУ по направлениям передовой: возведение Генштаба на 24 сентября

Украинский защитник стреляет из гаубицы. Фото: ВСУ

Начались 578 сутки полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. За день произошло более 20 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаки российских оккупантов в районе Белогоровки Донецкой области.

Украинский защитник целится во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение вблизи Клещеевки Донецкой области, но безуспешно.

"Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщаю в Генштабе.

На Авдеевском направлении украинские защитники держат оборону на занятых рубежах. ВСУ отразили атаки врага возле Авдеевки Донецкой области.

Техника украинских военных на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Марьинском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Марьинки и Победы Донецкой области. Там за сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Также ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении возле Вербового Запорожской области.

Украинские защитники на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что в сети обнародовали видео, как украинские защитники освобождали населенный пункт Клещеевка Донецкой области. Упорные бои с оккупантами вели военные 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины.