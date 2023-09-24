Успехи ВСУ по направлениям передовой: возведение Генштаба на 24 сентября
Начались 578 сутки полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. За день произошло более 20 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какая ситуация на самых горячих направлениях передовой
"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаки российских оккупантов в районе Белогоровки Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение вблизи Клещеевки Донецкой области, но безуспешно.
"Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщаю в Генштабе.
На Авдеевском направлении украинские защитники держат оборону на занятых рубежах. ВСУ отразили атаки врага возле Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Марьинки и Победы Донецкой области. Там за сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Также ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении возле Вербового Запорожской области.
Напомним, что в сети обнародовали видео, как украинские защитники освобождали населенный пункт Клещеевка Донецкой области. Упорные бои с оккупантами вели военные 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины.