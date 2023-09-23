Як відбувалося звільнення Кліщіївки: у мережі показали відео боїв

Українські захисники на танку. Фото ілюстративне: Генштаб

У мережі оприлюднили відео, як українські захисники звільняли населений пункт Кліщіївка на Донеччині. Запеклі бої з окупантами вели військові 4 служби Головного управління розвідки Міноборони України.

Відповідне відео показали ГУР МО.

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"Хоробрі воїни 4 служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують рух вперед! Слава Україні!", — підписали відео у розвідці.

Нагадаємо, у неділю, 17 вересня, Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагаються повернути втрачене.

Додамо, на думку експертів, звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло не лише погіршити російську оборону в цьому районі, а й зробити одразу три бригади окупантів неефективними. Серед них дві елітні бригади — ПДВ.