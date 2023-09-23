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Як відбувалося звільнення Кліщіївки: у мережі показали відео боїв

23 вересня 2023 20:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як відбувалося звільнення Кліщіївки: у мережі показали відео боїв
Українські захисники на танку. Фото ілюстративне: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У мережі оприлюднили відео, як українські захисники звільняли населений пункт Кліщіївка на Донеччині. Запеклі бої з окупантами вели військові 4 служби Головного управління розвідки Міноборони України. 

Відповідне відео показали ГУР МО. 

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Звільнення Кліщіївки 

"Хоробрі воїни 4 служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують рух вперед! Слава Україні!", — підписали відео у розвідці. 

Нагадаємо, у неділю, 17 вересня, Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагаються повернути втрачене.

Додамо, на думку експертів, звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло не лише погіршити російську оборону в цьому районі, а й зробити одразу три бригади окупантів неефективними. Серед них дві елітні бригади — ПДВ. 

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