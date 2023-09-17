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ЗСУ звільнили Кліщіївку: офіційно

17 вересня 2023 19:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ звільнили Кліщіївку: офіційно
Українські захисники у звільненій Кліщіївці. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 17 вересня, Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагаються повернути втрачене. 

Про це повідомляє об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

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"Кліщіївка наша! Бійці бригади "Лють" разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою! Щоденно проявляючи титанічні зусилля, героїзм та звитягу, воїни крок за кроком виборювали нашу землю", — йдеться у повідомленні. 

Варто відзначити, що звільнення населеного пункту підтвердив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Нагадаємо, бійці полку Калиновського виклали відео нібито зі звільненої Кліщіївки. Пізніше вони назвали помилковою свою публікацію, вибачилися і вказали, що бої за село ще тривають.

Додамо, що 16 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті. За її словами, в районі Кліщіївки Сили оборони України проводили штурмові дії та мали успіх. 

Вже 17 вересня керівник Офісу Президента натякнув на те, що Сили оборони України звільнили Кліщіївку на Донеччині, виклавши фото бійців у населеному пункті.

 

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