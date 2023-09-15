Кліщіївку не звільнено: бійці перепросили за попереднє повідомлення
На Бахмутському напрямку продовжують тривати жорстокі бої проти окупантів. Зокрема ворог продовжує чинити опір у селі Кліщіївка.
Про це повідомляє "Украина Сейчас".
Бої за Кліщіївку тривають
Бійці Полку Калиновського назвали помилковою свою публікацію про звільнення Кліщіївки від окупантів.
Вони вибачилися і вказали, що бої за село ще тривають.
Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю, 15 вересня, Сили оборони України звільнили Андріївку на Донеччині. Внаслідок жорстких бойових дій населений пункт повністю знищений.
Нагадуємо, завдяки останнім успіхам Служби безпеки й Сил оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів. Серед них є ті, хто здається добровільно.