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Кліщіївку не звільнено: бійці перепросили за попереднє повідомлення

15 вересня 2023 22:22
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Павло Зінченко
редактор
Кліщіївку не звільнено: бійці перепросили за попереднє повідомлення
Бої під Кліщіївкою. Фото: Телеграм-канал "БУТУСОВ ПЛЮС"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Бахмутському напрямку продовжують тривати жорстокі бої проти окупантів. Зокрема ворог продовжує чинити опір у селі Кліщіївка.

Про це повідомляє "Украина Сейчас"

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Бої за Кліщіївку тривають

Бійці Полку Калиновського назвали помилковою свою публікацію про звільнення Кліщіївки від окупантів.

Вони вибачилися і вказали, що бої за село ще тривають.

Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю, 15 вересня, Сили оборони України звільнили Андріївку на Донеччині. Внаслідок жорстких бойових дій населений пункт повністю знищений. 

Нагадуємо, завдяки останнім успіхам Служби безпеки й Сил оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів. Серед них є ті, хто здається добровільно.

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