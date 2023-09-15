Кліщіївку не звільнено: бійці перепросили за попереднє повідомлення

Бої під Кліщіївкою. Фото: Телеграм-канал "БУТУСОВ ПЛЮС"

На Бахмутському напрямку продовжують тривати жорстокі бої проти окупантів. Зокрема ворог продовжує чинити опір у селі Кліщіївка.

Про це повідомляє "Украина Сейчас".

Читайте також:

Бої за Кліщіївку тривають

Бійці Полку Калиновського назвали помилковою свою публікацію про звільнення Кліщіївки від окупантів.

Вони вибачилися і вказали, що бої за село ще тривають.

Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю, 15 вересня, Сили оборони України звільнили Андріївку на Донеччині. Внаслідок жорстких бойових дій населений пункт повністю знищений.

Нагадуємо, завдяки останнім успіхам Служби безпеки й Сил оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів. Серед них є ті, хто здається добровільно.