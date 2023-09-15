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Клещиивка не освобождена: бойцы извинились за предыдущее сообщение

15 сентября 2023 22:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Клещиивка не освобождена: бойцы извинились за предыдущее сообщение
Бои под Клещиивкой. Фото: Телеграмм-канал "БУТУСОВ ПЛЮС"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Бахмутском направлении продолжают продолжаться жестокие бои против оккупантов. В частности, враг продолжает сопротивляться в селе Клещиивка.

Об этом сообщает "Украина Сейчас".

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Бои за Клещиевку продолжаются

Бойцы Полка Калиновского назвали ошибочной свою публикацию об освобождении Клещиивки от оккупантов.

Они извинились и указали, что бои за село еще продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 15 сентября, Силы обороны Украины уволили Андреевку в Донецкой области. В результате жестких боевых действий населенный пункт полностью уничтожен.

Напомним, благодаря последним успехам Службы безопасности и Сил обороны Украины на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов. Среди них есть те, кто кажется добровольно.

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