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Щодня десятки окупантів здаються у полон, — Юсов

15 вересня 2023 17:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Щодня десятки окупантів здаються у полон, — Юсов
Окупанти наступають. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

 Завдяки останнім успіхам Служби безпеки й Сил оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів. Серед них є ті, хто здається добровільно.
 
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Росіяни здаються

"Кожен день ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон. Серед них і ті, хто потрапив у полон внаслідок бойових дій, і ті, хто здається добровільно", ― зазначив він.
 
Представник ГУР МО України нагадав, що поповнення обмінного фонду впливає на процес звільнення українських військовополонених.  
 
Андрій Юсов також розповів про різке зростання кількості заявок у межах державної програми України для здачі в  полон "Хочу жить": якщо раніше отримували 70-100 звернень на день, то зараз цей показник у півтора-два рази вищий ― 170 і більше. 

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"1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації і понад 200 — це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою "Хочу жить", — заявив Андрій Юсов.
 
Такий ефект серед російських військових спровокувала успішна спецоперація української воєнної розвідки "Синиця", внаслідок якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.

Нагадаємо, Міністерство оборони допустило до експлуатації в Збройних силах України вітчизняний ударний FPV-дрон KH-S7. Він призначений для ураження різноманітних статичних та динамічних наземних цілей.

Додамо, ЗСУ увійшли в село Новомайорське Донецької області. Та взяли під контроль перші будинки.

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