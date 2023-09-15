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Каждый день десятки оккупантов сдаются в плен, — Юсов

15 сентября 2023 17:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Каждый день десятки оккупантов сдаются в плен, — Юсов
Оккупанты наступают. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Благодаря последним успехам Службы безопасности и Сил обороны Украины на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов. Среди них есть те, кто кажется добровольно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости".

Россияне сдаются

"Каждый день мы фиксируем прибытие десятков россиян в украинский плен. Среди них и попавшие в плен в результате боевых действий и те, кто кажется добровольно", отметил он.

Представитель ГУР МО Украины напомнил, что пополнение обменного фонда влияет на процесс освобождения украинских военнопленных.

Андрей Юсов также рассказал о резком росте количества заявок в рамках государственной программы Украины для сдачи в плен "Хочу жить": если раньше получали 70-100 обращений в день, то сейчас этот показатель в полтора-два раза выше — 170 и более.

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"1000 заявок сейчас находятся в процессе реализации и более 200 — это успешные кейсы вывода за линию фронта военнослужащих РФ. Это только по программе "Хочу жить",  заявил Андрей Юсов.

Такой эффект среди российских военных спровоцировала успешная спецоперация украинской военной разведки "Синица", в результате которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал вертолет Ми-8 в Украину.

Напомним, Министерство обороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный ударный FPV-дрон KH-S7. Он предназначен для поражения разных статических и динамических наземных целей.

Добавим, ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже взяли под контроль первые дома.

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