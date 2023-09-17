Єрмак заінтригував знімком українських військових у Кліщіївці під Бахмутом

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: armyinform.com

У неділю, 17 вересня, керівник Офісу Президента натякнув на те, що Сили оборони України звільнили Кліщіївку на Донеччині.

Відповідний знімок оприлюднив Андрій Єрмак.

Читайте також:

ЗСУ звільнили Кліщіївку

Відтак, Андрій Єрмак оприлюднив фото українських захисників, які з прапором України стоять у населеному пункті Кліщіївка поблизу Бахмута.

Повідомлення Єрмака. Фото: скриншот

"Україна завжди повертає своє", — підписав світлину Єрмак.

Українські захисники в Кліщіївці. Фото: Андрій Єрмак\Telegram

Нагадаємо, 16 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті. За її словами, в районі Кліщіївки Сили оборони України проводили штурмові дії та мали успіх.

Додамо, що перед цим бійці полку Калиновського виклали відео нібито зі звільненої Кліщіївки. Пізніше, вони назвали помилковою свою публікацію, вибачилися і вказали, що бої за село ще тривають.