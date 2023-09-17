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Ермак заинтриговал снимком украинских военных в Клещиевке под Бахмутом

17 сентября 2023 15:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ермак заинтриговал снимком украинских военных в Клещиевке под Бахмутом
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: armyinform.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 17 сентября, руководитель Офиса Президента намекнул на то, что Силы обороны Украины освободили Клещиевку в Донецкой области.

Соответствующий снимок обнародовал Андрей Ермак.

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Андрей Ермак обнародовал фото украинских защитников, которые с флагом Украины стоят в населенном пункте Клещиевка близ Бахмута.

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Сообщение Ермака. Фото: скриншот

"Украина всегда возвращает свое", — подписал фотографию Ермак.

ВСУ уволили Клищиевку
Украинские защитники Клещиевке. Фото: Андрей Ермак\Telegram

Напомним, 16 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте. По ее словам, в районе Клещиевки Силы обороны Украины проводили штурмовые действия и имели успех.

Добавим, что перед этим бойцы полка Калиновского выложили видео якобы из освобожденной Клещиевки. Позже они назвали ошибочной свою публикацию, извинились и указали, что бои за село еще продолжаются.

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