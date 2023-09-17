Ермак заинтриговал снимком украинских военных в Клещиевке под Бахмутом

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: armyinform.com

В воскресенье, 17 сентября, руководитель Офиса Президента намекнул на то, что Силы обороны Украины освободили Клещиевку в Донецкой области.

Соответствующий снимок обнародовал Андрей Ермак.

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Андрей Ермак обнародовал фото украинских защитников, которые с флагом Украины стоят в населенном пункте Клещиевка близ Бахмута.

Сообщение Ермака. Фото: скриншот

"Украина всегда возвращает свое", — подписал фотографию Ермак.

Украинские защитники Клещиевке. Фото: Андрей Ермак\Telegram

Напомним, 16 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте. По ее словам, в районе Клещиевки Силы обороны Украины проводили штурмовые действия и имели успех.

Добавим, что перед этим бойцы полка Калиновского выложили видео якобы из освобожденной Клещиевки. Позже они назвали ошибочной свою публикацию, извинились и указали, что бои за село еще продолжаются.