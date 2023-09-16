В ISW розповіли, як звільнення Андріївки вплинуло на російські війська

Український військовий. Фото: 3-тя окрема десантно-штурмова бригада

Вчора, 15 вересня, українські захисники повідомили про звільнення Андріївки. Це за 10 км на південний захід від Бахмута. За словами російських мілблогерів, такі дії значно погіршать тактичну ситуацію військових РФ на південь від Бахмута.

Про це пише ISW.

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Звільнення села

Зазначається, що воїни 3-ї окремої десантно-штурмової бригади "повністю знищили" російську 72-гу окрему мотострілецьку бригаду після того, як було оточено населений пункт.

"Підрозділи 72-ї бригади раніше зазнавали значних втрат під час локалізованих українських контратак у районі Бахмута у травні 2023 року та, ймовірно, повністю деградували. Українська 3-тя десантно-штурмова бригада заявила, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої", — йдеться у повідомленні.

Як це вплине на бойові дії

Проте багато російських джерел не підтверджували, що ЗСУ звільнили Андріївку. Вони також зазначали, що повне знищення населеного пункту під час боїв робить контроль України над поселенням тактично незначним.

За словами одних із російських мілблогерів, тактична ситуація росіян на південь від Бахмута стає гіршою. Вони зауважили, що українські війська можуть стати загрозою для російського угруповання в Бахмуті.

"Російський мілблогер стверджував, що українські сили витіснили російські війська з Кліщіївки та намагаються закріпитися в населеному пункті, хоча інші російські мілблогери стверджували, що російські війська контролюють село. Один мілблогер стверджував, що українські сили безуспішно намагалися увійти в сам Бахмут з ​​південного заходу. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська відбили український штурм поблизу Майорського (21 км на південь від Бахмута)", — додали у матеріалі.

Карта бойових дій. Джерело: ISW

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що операція зі звільнення Андріївки ввійде в підручники з військового мистецтва.