Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ISW розповіли, як звільнення Андріївки вплинуло на російські війська arrow

В ISW розповіли, як звільнення Андріївки вплинуло на російські війська

16 вересня 2023 07:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ISW розповіли, як звільнення Андріївки вплинуло на російські війська
Український військовий. Фото: 3-тя окрема десантно-штурмова бригада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вчора, 15 вересня, українські захисники повідомили про звільнення Андріївки. Це за 10 км на південний захід від Бахмута. За словами російських мілблогерів, такі дії значно погіршать тактичну ситуацію військових РФ на південь від Бахмута.

Про це пише ISW.

Читайте також:

Звільнення села

Зазначається, що воїни 3-ї окремої десантно-штурмової бригади "повністю знищили" російську 72-гу окрему мотострілецьку бригаду після того, як було оточено населений пункт.

"Підрозділи 72-ї бригади раніше зазнавали значних втрат під час локалізованих українських контратак у районі Бахмута у травні 2023 року та, ймовірно, повністю деградували. Українська 3-тя десантно-штурмова бригада заявила, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої", — йдеться у повідомленні.

Як це вплине на бойові дії

Проте багато російських джерел не підтверджували, що ЗСУ звільнили Андріївку. Вони також зазначали, що повне знищення населеного пункту під час боїв робить контроль України над поселенням тактично незначним.

За словами одних із російських мілблогерів, тактична ситуація росіян на південь від Бахмута стає гіршою. Вони зауважили, що українські війська можуть стати загрозою для російського угруповання в Бахмуті.

"Російський мілблогер стверджував, що українські сили витіснили російські війська з Кліщіївки та намагаються закріпитися в населеному пункті, хоча інші російські мілблогери стверджували, що російські війська контролюють село. Один мілблогер стверджував, що українські сили безуспішно намагалися увійти в сам Бахмут з ​​південного заходу. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що російські війська відбили український штурм поблизу Майорського (21 км на південь від Бахмута)", — додали у матеріалі.

бахмут
Карта бойових дій. Джерело: ISW

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що операція зі звільнення Андріївки ввійде в підручники з військового мистецтва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз