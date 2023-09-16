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"Ввійде до підручників військового мистецтва": Братчук про звільнення Андріївки

16 вересня 2023 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Ввійде до підручників військового мистецтва": Братчук про звільнення Андріївки
Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Фото: LB.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У п'ятницю, 15 вересня, українські захисники офіційно заявили про звільнення Андріївки, що на Бахмутському напрямку. Ця операція ввійде в підручники з військового мистецтва.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі "Ми-Україна".

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Коментар Братчука щодо звільнення Андріївки

Братчук зазначив, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади успішно ліквідували всю 72-гу окрему бригаду ЗС Росії.

"Попередні підсумки вражають — і трьох комбатів знищили, і начальника розвідки, і практично повністю знищено піхоту ворожу. Я так розумію, там і техніки було захоплено. Якщо хтось виживе з ворогів — це буде поповнення обмінного фонду", — зазначив речник.

Він додав, що після перемоги України цей штурм "ввійде до підручників військового мистецтва".

Більше про звільнення Андріївки

Нагадаємо, що в п'ятницю, 15 вересня, Сили оборони України звільнили Андріївку на Донеччині. Внаслідок жорстких бойових дій населений пункт повністю знищений.

Також ми писали, що бійці 3-ої окремої штурмової бригади, звільнивши Андріївку, взяли під вогневий контроль дорогу з Бахмута на Горлівку. Важливість Андріївки визнавали і "вагнерівці", які у свій час активно билися за цей населений пункт.

Додамо, що українські захисники 15 вересня повідомили про звільнення Андріївки — ключового населеного пункту на Бахмутському напрямку східного фронту. Хто саме знищив під Андріївкою майже цілу бригаду російських військ — у матеріалі Новини.LIVE.

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