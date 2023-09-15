Експерт назвав логістичні втрати ворога після звільнення Андріївки 3 ОШБр
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади, звільнивши Андріївку, взяли під вогневий контроль дорогу з Бахмута на Горлівку. Важливість Андріївки визнавали і "вагнерівці", які у свій час активно билися за цей населений пункт.
Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Шлях на Горлівку
За словами Дмитра Снєгирьова, одним із ключових наслідків поразки під Андріївкою для російських окупантів є втрата контролю над дорогою, яка пов’язує Бахмут із Горлівською агломерацією.
"Це був серйозний логістичний хаб, за який довго точилися бої", — пояснив експерт.
Тож тепер, після звільнення Андріївки і знищення великої кількості російських військ, дляґ ЗСУ відкривається шлях у напрямку Горлівки.
"Вагнерівці" розуміли важливість Андріївки
Важливість Андріївки, нагадав Снєгирьов, розуміли у ПВК "Вагнер", бо саме цей населений пункт вони намагалися захопити особливо активно.
"Саме блокування Андріївки давало можливість взяти під свій контроль логістику підрозділів ЗСУ, які захищали Бахмут", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.
А 15 вересня 3 ОШБр офіційно повідомила про звільнення села Андріївка на південному сході Бахмута.