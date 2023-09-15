Експерт назвав логістичні втрати ворога після звільнення Андріївки 3 ОШБр

Військовослужбовці 3 ОШБр. Фото: Telegram-канал бригади

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади, звільнивши Андріївку, взяли під вогневий контроль дорогу з Бахмута на Горлівку. Важливість Андріївки визнавали і "вагнерівці", які у свій час активно билися за цей населений пункт.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Шлях на Горлівку

За словами Дмитра Снєгирьова, одним із ключових наслідків поразки під Андріївкою для російських окупантів є втрата контролю над дорогою, яка пов’язує Бахмут із Горлівською агломерацією.

"Це був серйозний логістичний хаб, за який довго точилися бої", — пояснив експерт.

Тож тепер, після звільнення Андріївки і знищення великої кількості російських військ, дляґ ЗСУ відкривається шлях у напрямку Горлівки.

"Вагнерівці" розуміли важливість Андріївки

Важливість Андріївки, нагадав Снєгирьов, розуміли у ПВК "Вагнер", бо саме цей населений пункт вони намагалися захопити особливо активно.

"Саме блокування Андріївки давало можливість взяти під свій контроль логістику підрозділів ЗСУ, які захищали Бахмут", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.

А 15 вересня 3 ОШБр офіційно повідомила про звільнення села Андріївка на південному сході Бахмута.