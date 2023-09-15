Эксперт назвал логистические потери врага после освобождения Андреевки 3 ОШБр
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, освободив Андреевку, взяли под огневой контроль дорогу из Бахмута на Горловку. Важность Андреевки признавали и "вагнеровцы", которые одно время активно сражались за этот населенный пункт.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Путь на Горловку
По словам Дмитрия Снегирева, одним из ключевых последствий поражения под Андреевкой для российских оккупантов является потеря контроля над дорогой, которая связывает Бахмут с Горловской агломерацией.
"Это был серьезный логистический хаб, за который долго шли бои", — пояснил эксперт.
Теперь, после освобождения Андреевки и уничтожения большого количества российских войск, для ВСУ открывается путь в направлении Горловки.
"Вагнеровцы" понимали важность Андреевки
Важность Андреевки, напомнил Снегирев, понимали в ППК "Вагнер", потому что именно этот населенный пункт они пытались захватить особенно активно.
"Именно блокировка Андреевки давала возможность взять под свой контроль логистику подразделений ВСУ, защищавших Бахмут", — подчеркнул эксперт.
Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.
А 15 сентября 3 ОШБр официально сообщила об освобождении села Андреевка на юго-востоке Бахмута.