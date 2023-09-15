Эксперт назвал логистические потери врага после освобождения Андреевки 3 ОШБр

Военнослужащие 3 ОШБр. Фото: Telegram-канал бригады

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, освободив Андреевку, взяли под огневой контроль дорогу из Бахмута на Горловку. Важность Андреевки признавали и "вагнеровцы", которые одно время активно сражались за этот населенный пункт.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Путь на Горловку

По словам Дмитрия Снегирева, одним из ключевых последствий поражения под Андреевкой для российских оккупантов является потеря контроля над дорогой, которая связывает Бахмут с Горловской агломерацией.

"Это был серьезный логистический хаб, за который долго шли бои", — пояснил эксперт.

Теперь, после освобождения Андреевки и уничтожения большого количества российских войск, для ВСУ открывается путь в направлении Горловки.

"Вагнеровцы" понимали важность Андреевки

Важность Андреевки, напомнил Снегирев, понимали в ППК "Вагнер", потому что именно этот населенный пункт они пытались захватить особенно активно.

"Именно блокировка Андреевки давала возможность взять под свой контроль логистику подразделений ВСУ, защищавших Бахмут", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.

А 15 сентября 3 ОШБр официально сообщила об освобождении села Андреевка на юго-востоке Бахмута.