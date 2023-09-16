"Войдет в учебники военного искусства": Братчук об освобождении Андреевки
В пятницу, 15 сентября, украинские защитники официально заявили об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении. Эта операция войдет в учебники по военному искусству.
Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире "Мы-Украина".
Комментарий Братчука об освобождении Андреевки
Братчук отметил, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады успешно ликвидировали всю 72-ю отдельную бригаду ВС России.
"Предварительные итоги поражают — и три комбата уничтожены, и начальник разведки, и практически полностью уничтожена пехота вражеская. Я так понимаю, там и техники были захвачены. Если кто-то выживет из врагов — это будет пополнение обменного фонда", — отметил спикер.
Он добавил, что после победы Украины этот штурм "войдет в учебники военного искусства".
Больше об освобождении Андреевки
Напомним, что в пятницу, 15 сентября, Силы обороны Украины освободили Андреевку в Донецкой области. В результате жестких боевых действий населенный пункт полностью уничтожен.
Также мы писали, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, освободив Андреевку, взяли под огневой контроль дорогу из Бахмута на Горловку. Важность Андреевки признавали и "вагнеровцы", которые одно время активно сражались за этот населенный пункт.
Добавим, что украинские защитники 15 сентября сообщили об освобождении Андреевки — ключевого населенного пункта на Бахмутском направлении восточного фронта. Кто именно уничтожил под Андреевкой почти целую бригаду российских войск в материале Новини.LIVE.