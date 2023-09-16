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В ISW рассказали, как освобождение Андреевки повлияло на российские войска

16 сентября 2023 07:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ISW рассказали, как освобождение Андреевки повлияло на российские войска
Украинский военный. Фото: 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Вчера, 15 сентября, украинские защитники сообщили об освобождении Андреевки. Это в 10 км юго-западнее Бахмута. По словам российских милблогеров, такие действия значительно усугубят тактическую ситуацию военных РФ к югу от Бахмута.

Об этом пишет ISW.

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Отмечается, что воины 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады "полностью уничтожили" российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду после того, как был оцеплен населенный пункт.

"Подразделения 72-й бригады ранее несли значительные потери во время локализованных украинских контратак в районе Бахмута в мае 2023 года и, вероятно, полностью деградировали. Украинская 3-я десантно-штурмовая бригада заявила, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва и что в этом районе продолжаются бои", — говорится в сообщении.

Как это повлияет на боевые действия

Однако многие российские источники не подтверждали, что ВСУ освободили Андреевку. Они также отмечали, что полное уничтожение населенного пункта во время боев делает контроль Украины над поселением тактически незначительным.

По словам некоторых российских милблогеров, тактическая ситуация россиян к югу от Бахмута становится хуже. Они отметили, что украинские войска могут стать угрозой российской группировке в Бахмуте.

"Российский милблогер утверждал, что украинские силы вытеснили российские войска из Клещеевки и пытаются закрепиться в населенном пункте, хотя другие российские милблогеры утверждали, что российские войска контролируют село. Один милблогер утверждал, что украинские силы безуспешно пытались войти в сам Бахмут с юго-запада. Министерство обороны (МО) России заявило, что российские войска отбили украинский штурм вблизи Майорского (21 км к югу от Бахмута)",— добавили в материале.

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Карта боевых действий. Источник: ISW

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что операция по освобождению Андреевки войдет в учебники по военному искусству.

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