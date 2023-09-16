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Що чекає на росіян у Бахмуті після звільнення Андріївки: дві версії від експерта

16 вересня 2023 05:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що чекає на росіян у Бахмуті після звільнення Андріївки: дві версії від експерта
Військовослужбовці З ОШБр. Фото: Tellegram-канал бригади
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Після звільнення Андріївки і взяття під контроль дороги на Горлівку російські війська змушені будуть тікати з Бахмута. Інакше Сили оборони України мають усі шанси повністю оточити Бахмут.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Окупантам пора втікати

За словами Дмитра Снєгирьова, серйозні втрати російських військ під час битви за Андріївку (саме туди було перекинуте підкріплення) і втрата контролю над дорогою на Горлівку уже найближчим часом обернуться для окупантів серйозними проблемами.

Фактично у росіян залишилося рівно два варіанти майбутнього на Бахмутському напрямку. Перший варіант — це поступове витіснення окупаційних військ з цієї ділянки фронту, тобто, по суті, втеча з Бахмута.

Перспектива оточення

Варіант номер два можливий у ситуації, коли росіяни відмовляться від виходу з Бахмута.

У такому випадку, підкреслив Снєгирьов, відкривається реальна перспектива оперативного оточення російського угруповання в районі Бахмута.

Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації. 

А 15 вересня 3 ОШБр офіційно повідомила про звільнення села Андріївка на південному сході Бахмута.

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