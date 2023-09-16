Що чекає на росіян у Бахмуті після звільнення Андріївки: дві версії від експерта
Після звільнення Андріївки і взяття під контроль дороги на Горлівку російські війська змушені будуть тікати з Бахмута. Інакше Сили оборони України мають усі шанси повністю оточити Бахмут.
Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Окупантам пора втікати
За словами Дмитра Снєгирьова, серйозні втрати російських військ під час битви за Андріївку (саме туди було перекинуте підкріплення) і втрата контролю над дорогою на Горлівку уже найближчим часом обернуться для окупантів серйозними проблемами.
Фактично у росіян залишилося рівно два варіанти майбутнього на Бахмутському напрямку. Перший варіант — це поступове витіснення окупаційних військ з цієї ділянки фронту, тобто, по суті, втеча з Бахмута.
Перспектива оточення
Варіант номер два можливий у ситуації, коли росіяни відмовляться від виходу з Бахмута.
У такому випадку, підкреслив Снєгирьов, відкривається реальна перспектива оперативного оточення російського угруповання в районі Бахмута.
Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.
А 15 вересня 3 ОШБр офіційно повідомила про звільнення села Андріївка на південному сході Бахмута.