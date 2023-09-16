Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Что ждет россиян в Бахмуте после освобождения Андреевки: две версии от эксперта arrow

Что ждет россиян в Бахмуте после освобождения Андреевки: две версии от эксперта

16 сентября 2023 05:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что ждет россиян в Бахмуте после освобождения Андреевки: две версии от эксперта
Военнослужащие 3 ОШБр. Фото: Tellegram-канал бригады
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

После освобождения Андреевки и взятия под контроль дороги на Горловку российские войска вынуждены будут убегать из Бахмута. Иначе Силы обороны Украины имеют все шансы полностью окружить Бахмут.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Оккупантам пора бежать

По словам Дмитрия Снегирева, серьезные потери российских войск во время битвы за Андреевку (именно туда было переброшено подкрепление) и потеря контроля над дорогой на Горловку уже в ближайшее время обернутся для оккупантов серьезными проблемами.

Практически у россиян осталось ровно два варианта грядущего на Бахмутском направлении. Первый вариант — это постепенное вытеснение оккупационных войск из этого участка фронта, то есть, по сути, бегство из Бахмута.

Перспектива окружения

Вариант номер два возможен в ситуации, когда россияне откажутся от выхода из Бахмута.

В таком случае, подчеркнул Снегирев, открывается реальная перспектива оперативного окружения российской группировки в районе Бахмута.

Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.

А 15 сентября 3 ОШБр официально сообщила об освобождении села Андреевка на юго-востоке Бахмута.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз