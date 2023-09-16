Что ждет россиян в Бахмуте после освобождения Андреевки: две версии от эксперта

Военнослужащие 3 ОШБр. Фото: Tellegram-канал бригады

После освобождения Андреевки и взятия под контроль дороги на Горловку российские войска вынуждены будут убегать из Бахмута. Иначе Силы обороны Украины имеют все шансы полностью окружить Бахмут.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Оккупантам пора бежать

По словам Дмитрия Снегирева, серьезные потери российских войск во время битвы за Андреевку (именно туда было переброшено подкрепление) и потеря контроля над дорогой на Горловку уже в ближайшее время обернутся для оккупантов серьезными проблемами.

Практически у россиян осталось ровно два варианта грядущего на Бахмутском направлении. Первый вариант — это постепенное вытеснение оккупационных войск из этого участка фронта, то есть, по сути, бегство из Бахмута.

Перспектива окружения

Вариант номер два возможен в ситуации, когда россияне откажутся от выхода из Бахмута.

В таком случае, подчеркнул Снегирев, открывается реальная перспектива оперативного окружения российской группировки в районе Бахмута.

Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.

А 15 сентября 3 ОШБр официально сообщила об освобождении села Андреевка на юго-востоке Бахмута.