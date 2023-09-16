Что ждет россиян в Бахмуте после освобождения Андреевки: две версии от эксперта
После освобождения Андреевки и взятия под контроль дороги на Горловку российские войска вынуждены будут убегать из Бахмута. Иначе Силы обороны Украины имеют все шансы полностью окружить Бахмут.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Оккупантам пора бежать
По словам Дмитрия Снегирева, серьезные потери российских войск во время битвы за Андреевку (именно туда было переброшено подкрепление) и потеря контроля над дорогой на Горловку уже в ближайшее время обернутся для оккупантов серьезными проблемами.
Практически у россиян осталось ровно два варианта грядущего на Бахмутском направлении. Первый вариант — это постепенное вытеснение оккупационных войск из этого участка фронта, то есть, по сути, бегство из Бахмута.
Перспектива окружения
Вариант номер два возможен в ситуации, когда россияне откажутся от выхода из Бахмута.
В таком случае, подчеркнул Снегирев, открывается реальная перспектива оперативного окружения российской группировки в районе Бахмута.
Напомним, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.
А 15 сентября 3 ОШБр официально сообщила об освобождении села Андреевка на юго-востоке Бахмута.