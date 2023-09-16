Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На яких напрямках наступали ЗСУ та мали успіх: Маляр розповіла про ситуацію на фронті arrow

На яких напрямках наступали ЗСУ та мали успіх: Маляр розповіла про ситуацію на фронті

16 вересня 2023 18:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На яких напрямках наступали ЗСУ та мали успіх: Маляр розповіла про ситуацію на фронті
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на сьогоднішній день найактивніші бойові дії точаться на Бахмутському напрямку. В районі Кліщіївки Сили оборони України проводили штурмові дії та мали успіх. 

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. 

Читайте також:

Ситуація на Сході

"Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області", — розповіла Маляр. 

На Мар'їнському та Авдіївському напрямках російські вороги намагалися наступати, але не мали успіху. 

Ситуація на півдні

Також українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Зокрема, в районі Вербового та Новопрокопівки Запорізької області ЗСУ мали успіх. Там воїни витіснили противника та закріпились на досягнутих рубежах. 

Що стосується Херсонського напрямку, то на цій ділянці фронту українські бійці ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та завдають ураження по тилах противника.

Ситуація на півночі

"У прикордонних з РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону. Здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання наших військ на гарячі напрямки", — додала Маляр. 

Нагадаємо, на південному фронті ситуація залишається напруженою через те, що ворог щосили намагається тероризувати мирне населення на правому березі Дніпра. Проте українські військові проривають оборону окупантів та відсувають їх вглиб позицій, створюючи плацдарм для наступу. 

Додамо, у мережі оприлюднили перше фото пошкодженого російського ракетного корабля "Самум". Його напередодні атакував дрон СБУ "Морський малюк". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз