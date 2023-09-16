На яких напрямках наступали ЗСУ та мали успіх: Маляр розповіла про ситуацію на фронті

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Станом на сьогоднішній день найактивніші бойові дії точаться на Бахмутському напрямку. В районі Кліщіївки Сили оборони України проводили штурмові дії та мали успіх.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ситуація на Сході

"Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області", — розповіла Маляр.

На Мар'їнському та Авдіївському напрямках російські вороги намагалися наступати, але не мали успіху.

Ситуація на півдні

Також українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Зокрема, в районі Вербового та Новопрокопівки Запорізької області ЗСУ мали успіх. Там воїни витіснили противника та закріпились на досягнутих рубежах.

Що стосується Херсонського напрямку, то на цій ділянці фронту українські бійці ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та завдають ураження по тилах противника.

Ситуація на півночі

"У прикордонних з РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону. Здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання наших військ на гарячі напрямки", — додала Маляр.

Нагадаємо, на південному фронті ситуація залишається напруженою через те, що ворог щосили намагається тероризувати мирне населення на правому березі Дніпра. Проте українські військові проривають оборону окупантів та відсувають їх вглиб позицій, створюючи плацдарм для наступу.

Додамо, у мережі оприлюднили перше фото пошкодженого російського ракетного корабля "Самум". Його напередодні атакував дрон СБУ "Морський малюк".