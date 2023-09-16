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Невдала зустріч з "Морським малюком": у мережі показали підбите у Криму судно

16 вересня 2023 12:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Невдала зустріч з "Морським малюком": у мережі показали підбите у Криму судно
Ракетний корабель РФ "Самум". Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У мережі оприлюднили перше фото пошкодженого російського ракетного корабля "Самум". Його напередодні атакував дрон СБУ "Морський малюк". 

Відповідний знімок поширюють ЗМІ у Telegram.

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На оприлюдненому фото можна побачити, що підбитий ракетний корабель "Самум" буксують у Севастопольській бухті.

Атака "Морського малюка" на російський корабель "Самум"
Пошкоджений корабель "Самум". Фото: соцмережі

"Морський малюк" атакував російський корабель

Нагадаємо, 14 вересня морський безпілотник "Морський малюк", що належить Україні, пошкодив російське ракетне судно "Самум". Це сталося біля Севастопольської бухти.

Зазначається, що атака була настільки точною, що "Морський малюк" уразив задній край корабля, викликавши серйозні пошкодження і роблячи його нерухомим.

Атака на Севастополь
Фото після атаки на Севастополь. Фото: росЗМІ

Повідомляється, що в цій операції СБУ застосувала новий прототип морського дрона, який може залишатися непоміченим навіть за умов шторму, використовуючи високі хвилі як прикриття. У момент операції висота хвиль коливалася між 1,5 та 2 метрами.

Додамо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився відеозаписом, який демонструє момент нападу українського морського БпЛА на російське військове судно.

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