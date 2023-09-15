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Дрон "Морський малюк" підбив російський військовий корабель "Самум", — ЗМІ

15 вересня 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Дрон "Морський малюк" підбив російський військовий корабель "Самум", — ЗМІ
Ракетний корабель РФ "Самум". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У четвер, 14 вересня, морський безпілотник "Морський малюк", що належить Україні, пошкодив російське ракетне судно "Самум". Це сталося біля Севастопольської бухти.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у СБУ.

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Повідомляється, що атака була настільки точною, що "Морський малюк" уразив задній край корабля, викликавши серйозні пошкодження і роблячи його нерухомим.

За словами джерел, російській команді довелося евакуювати "Самум" на ремонтні роботи через суттєві пошкодження, які спричинили порушення його рівноваги.

Також повідомляється, що в цій операції СБУ застосувала новий прототип морського дрона, який може залишатися непоміченим навіть за умов шторму, використовуючи високі хвилі як прикриття. У момент операції висота хвиль коливалася між 1,5 та 2 метрами.

Нагадаємо, що 14 вересня віцепрем'єр України з питань інновацій, науки, технологій та освіти — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився відеозаписом, який демонструє момент нападу українського морського БпЛА на російське військове судно. За словами міністра, працюють українські технології.

Також ми повідомляли, що удар по судноремонтному заводу в Севастополі значно пошкодив десантний корабель "Мінськ" та підводний човен проєкту Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону". Це ставить перед РФ серйозну проблему підтримки технічного обслуговування флоту.

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