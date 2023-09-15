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Дрон "Морской малыш" подбил российский военный корабль "Самум", — СМИ

15 сентября 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дрон "Морской малыш" подбил российский военный корабль "Самум", — СМИ
Ракетный корабль РФ "Самум". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 14 сентября, морской беспилотник "Морской малыш", принадлежащий Украине, повредил российское ракетное судно "Самум". Это произошло возле Севастопольской бухты.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.

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Сообщается, что атака была настолько точной, что "Морской малыш" поразил задний край корабля, вызвав серьезные повреждения и делая его неподвижным.

По словам источников, российской команде пришлось эвакуировать "Самум" на ремонтные работы из-за существенных повреждений, которые вызвали нарушение его равновесия.

Также сообщается, что в этой операции СБУ применила новый прототип морского дрона, который может оставаться незамеченным даже в условиях шторма, используя высокие волны как прикрытие. В момент операции высота волн колебалась между 1,5 и 2 метрами.

Напомним, что 14 сентября вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.

Также мы сообщали, что удар по судоремонтному заводу в Севастополе значительно повредил десантный корабль "Минск" и подлодку проекта Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону". Это поставит перед РФ серьезную проблему поддержки технического обслуживания флота.

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