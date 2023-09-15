В британской разведке рассказали, какой вред для РФ нанес "хлопок" в Севастополе

Последствия "хлопка" в Севастополе. Фото: росСМИ

Удар по судоремонтному заводу в Севастополе значительно повредил десантный корабль "Минск" и подлодку проекта Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону". Это поставит перед РФ серьезную проблему поддержки технического обслуживания флота.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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В британской разведке рассказывают, что, несмотря на то, что Министерство обороны России преуменьшает повреждение кораблей в результате "хлопка" в Севастополе 13 сентября, данные из открытых источников свидетельствуют, что десантный корабль "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, тогда как подлодка "Ростов", вероятно, получила катастрофические повреждения.

"Любая попытка вернуть подлодку в эксплуатацию, вероятно, займет много лет и будет стоить сотни миллионов долларов. Существует реальная вероятность того, что сложная задача по извлечению обломков из сухих доков выведет их из эксплуатации на многие месяцы", — предполагают в Британии.

Эксперты считают, что существует реальная вероятность того, что сложная задача по вывозу обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед ЧФ серьезную проблему поддержки технического обслуживания флота.

Также потеря "Ростова" изымает одну из четырех подлодок BSF, способных стрелять крылатыми ракетами, сыгравшими важную роль в нанесении ударов по Украине и распространении российских властей через Черное море и Восточное Средиземноморье.

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.