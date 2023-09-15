У британській розвідці розповіли, якої шкоди для РФ завдала "бавовна" у Севастополі

Наслідки "бавовни" у Севастополі. Фото: росЗМІ

Удар по судноремонтному заводу у Севастополі значно пошкодив десантний корабель "Мінськ" та підводний човен проєкту Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону". Це поставить перед РФ серйозну проблему підтримки технічного обслуговування флоту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великоъ Британії.

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У британській розвідці розповідають, що, попри те, що Міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів внаслідок "бавовни" у Севастополі 13 вересня, дані з відкритих джерел свідчать про те, що десантний корабель "Мінськ" майже напевно був функціонально зруйнований, тоді як підводний човен "Ростов", ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень.

"Будь-яка спроба повернути підводний човен до експлуатації, ймовірно, триватиме багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів. Існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців", — припускають у Британії.

Експерти вважають, що існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вивезення уламків із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед ЧФ серйозну проблему підтримки технічного обслуговування флоту.

Також втрата "Ростова" вилучає один з чотирьох підводних човнів BSF, здатних стріляти крилатими ракетами, які відіграли важливу роль у завданні ударів по Україні та поширенні російської влади через Чорне море та Східне Середземномор’я.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.