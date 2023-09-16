Неудачная встреча с "Морским малышом": в сети показали подбитое в Крыму судно

Ракетный корабль РФ "Самум". Фото: росСМИ

В сети обнародовали первое фото поврежденного российского ракетного корабля "Самум". Его накануне атаковал дрон СБУ "Морской малыш".

Подходящий снимок распространяют СМИ в Telegram.

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На опубликованном фото можно увидеть, что подбитый ракетный корабль "Самум" буксируют в Севастопольской бухте.

Поврежденный корабль "Самум". Фото: соцсети

"Морской малыш" атаковал российский корабль

Напомним, 14 сентября принадлежащий Украине морской беспилотник "Морской малыш" повредил российское ракетное судно "Самум". Это произошло возле Севастопольской бухты.

Отмечается, что атака была настолько точная, что "Морской малыш" поразил задний край корабля, вызвав серьезные повреждения и делая его неподвижным.

Фото после атаки на Севастополь. Фото: росСМИ

Сообщается, что в этой операции СБУ применила новый прототип морского дрона, который может оставаться незамеченным даже при штормах, используя высокие волны в качестве прикрытия. В момент операции высота волн колебалась между 1,5 и 2 метрами.

Добавим, министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно.