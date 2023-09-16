На каких направлениях наступали ВСУ и имели успех: Маляр рассказала о ситуации на фронте
По состоянию на сегодняшний день самые активные боевые действия идут на Бахмутском направлении. В районе Клещиевки Силы обороны Украины проводили штурмовые действия и имели успех.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Ситуация на Востоке
"Горячее сейчас в Клещиевке и Курдюмовке. В районе Клещиевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области", — рассказала Маляр.
На Марьинском и Авдеевском направлениях российские враги пытались наступать, но не имели успеха.
Ситуация на юге
Также украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском направлении. В частности, в районе Вербового и Новопрокоповки Запорожской области ВСУ имели успех. Там воины вытеснили противника и закрепились на достигнутых рубежах.
Что касается Херсонского направления, на этом участке фронта украинские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения врага и наносят поражения по тылам противника.
Ситуация на севере
"В приграничных с РФ районах противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы. Осуществляет активную диверсионную работу с целью недопущения опрокидывания наших войск на горячие направления", — добавила Маляр.
Напомним, на южном фронте ситуация остается напряженной из-за того, что враг изо всех сил пытается терроризировать мирное население на правом берегу Днепра. Однако украинские военные прорывают оборону оккупантов и отодвигают их вглубь позиций, создавая плацдарм для наступления.
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