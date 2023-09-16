На каких направлениях наступали ВСУ и имели успех: Маляр рассказала о ситуации на фронте

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

По состоянию на сегодняшний день самые активные боевые действия идут на Бахмутском направлении. В районе Клещиевки Силы обороны Украины проводили штурмовые действия и имели успех.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Горячее сейчас в Клещиевке и Курдюмовке. В районе Клещиевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области", — рассказала Маляр.

На Марьинском и Авдеевском направлениях российские враги пытались наступать, но не имели успеха.

Ситуация на юге

Также украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском направлении. В частности, в районе Вербового и Новопрокоповки Запорожской области ВСУ имели успех. Там воины вытеснили противника и закрепились на достигнутых рубежах.

Что касается Херсонского направления, на этом участке фронта украинские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения врага и наносят поражения по тылам противника.

Ситуация на севере

"В приграничных с РФ районах противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы. Осуществляет активную диверсионную работу с целью недопущения опрокидывания наших войск на горячие направления", — добавила Маляр.

Напомним, на южном фронте ситуация остается напряженной из-за того, что враг изо всех сил пытается терроризировать мирное население на правом берегу Днепра. Однако украинские военные прорывают оборону оккупантов и отодвигают их вглубь позиций, создавая плацдарм для наступления.

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