Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ освободили Клещиевку: официально arrow

ВСУ освободили Клещиевку: официально

17 сентября 2023 19:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ освободили Клещиевку: официально
Украинские защитники в освобожденной Клещиевке. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 17 сентября, Силы обороны Украины освободили Клещиевку в Донецкой области. Однако российские враги пытаются вернуть утраченное.

Об этом сообщает объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють".

Читайте также:

Освобождение Клещиевки

"Клещиевка наша! Бойцы бригады "Лють" вместе с собратьями из сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клещиевкой! Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и победу, воины шаг за шагом боролись за нашу землю", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что освобождение населенного пункта подтвердил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Напомним, бойцы полка Калиновского выложили видео якобы из освобожденной Клищиевки. Позже они назвали ошибочной свою публикацию, извинились и указали, что бои за село еще продолжаются.

Добавим, что 16 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте. По ее словам, в районе Клещиевки Силы обороны Украины проводили штурмовые действия и имели успех.

Уже 17 сентября руководитель Офиса Президента намекнул на то, что Силы обороны Украины освободили Клищиевку в Донецкой области, выложив фото бойцов в населенном пункте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз