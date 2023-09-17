ВСУ освободили Клещиевку: официально

Украинские защитники в освобожденной Клещиевке. Фото: скриншот с видео

В воскресенье, 17 сентября, Силы обороны Украины освободили Клещиевку в Донецкой области. Однако российские враги пытаются вернуть утраченное.

Об этом сообщает объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють".

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"Клещиевка наша! Бойцы бригады "Лють" вместе с собратьями из сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клещиевкой! Ежедневно проявляя титанические усилия, героизм и победу, воины шаг за шагом боролись за нашу землю", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что освобождение населенного пункта подтвердил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Напомним, бойцы полка Калиновского выложили видео якобы из освобожденной Клищиевки. Позже они назвали ошибочной свою публикацию, извинились и указали, что бои за село еще продолжаются.

Добавим, что 16 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте. По ее словам, в районе Клещиевки Силы обороны Украины проводили штурмовые действия и имели успех.

Уже 17 сентября руководитель Офиса Президента намекнул на то, что Силы обороны Украины освободили Клищиевку в Донецкой области, выложив фото бойцов в населенном пункте.