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"Тривають штурмові дії": ЗСУ поки що не звільнили Кліщіївку

17 вересня 2023 17:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Тривають штурмові дії": ЗСУ поки що не звільнили Кліщіївку
Українські захисники в Кліщіївці. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України поки що не звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Наразі у населеному пункті тривають активні штурмові дії. 

Про це повідомляє видання Суспільне з посиланням на коментар представників пресслужби бригади "Лють". 

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Коментар бригади "Лють"

Відтак, за словами представників пресслужби бригади "Лють", підтвердити повний контроль над населеним пунктом поки що не можна. Адже, у селі продовжуються активні штурмові дії.

Відтак, порадили дочекатись офіційного зведення Генштабу ЗСУ. 

Що відомо про звільнення Кліщіївки?

Нагадаємо, бійці полку Калиновського виклали відео нібито зі звільненої Кліщіївки. Пізніше вони назвали помилковою свою публікацію, вибачилися і вказали, що бої за село ще тривають.

Додамо, що 16 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті. За її словами, в районі Кліщіївки Сили оборони України проводили штурмові дії та мали успіх. 

Вже 17 вересня керівник Офісу Президента натякнув на те, що Сили оборони України звільнили Кліщіївку на Донеччині, виклавши фото бійців у населеному пункті. 

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