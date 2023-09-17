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"Продолжаются штурмовые действия": ВСУ пока не освободили Клещиевку

17 сентября 2023 17:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Продолжаются штурмовые действия": ВСУ пока не освободили Клещиевку
Украинские защитники в Клещиевке. Фото: Андрей Ермак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины пока не освободили Клещиевку в Донецкой области. Сейчас в населенном пункте продолжаются активные штурмовые действия.

Об этом сообщает издание Суспільне со ссылкой на комментарий представителей пресс-службы бригады "Лють".

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Комментарий бригады "Лють"

Следовательно, по словам представителей пресс-службы бригады "Лють", подтвердить полный контроль над населенным пунктом пока нельзя. Ведь в селе продолжаются активные штурмовые действия.

Следовательно, посоветовали дождаться официальной сводки Генштаба ВСУ.

Что известно об освобождении Клещиевки?

Напомним, бойцы полка Калиновского выложили видео якобы из освобожденной Клещиевки. Позже они назвали ошибочной свою публикацию, извинились и указали, что бои за село еще продолжаются.

Добавим, что 16 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте. По ее словам, в районе Клещиевки Силы обороны Украины проводили штурмовые действия и имели успех.

Уже 17 сентября руководитель Офиса Президента намекнул на то, что Силы обороны Украины освободили Клищиевку в Донецкой области, выложив фото бойцов в населенном пункте.

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