Как происходило освобождение Клищиевки: в сети показали видео боев

Украинские защитники на танке. Фото иллюстративное: Генштаб

В сети обнародовали видео, как украинские защитники освобождали населенный пункт Клищиевка Донецкой области. Упорные бои с оккупантами вели военные 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Соответствующее видео показали ГУР МО.

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"Храбрые воины 4 службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают движение вперед! Слава Украине!", — подписали видео в разведке.

Напомним, в воскресенье, 17 сентября, Силы обороны Украины освободили Клищиевку в Донецкой области. Однако российские враги пытаются вернуть утраченное.

Добавим, по мнению экспертов, освобождение Украиной Клищиевки и Андреевки к югу от Бахмута могло не только ухудшить российскую оборону в этом районе, но и сделать сразу три бригады оккупантов неэффективными. Среди них две элитные бригады — НДС.