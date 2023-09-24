В Генштабе рассказали, сколько ударов нанесли ВСУ по врагу за минувшие сутки

Украинский военнослужащий стреляет из самоходной гаубицы. Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Начались 578 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают успешно бить по российским оккупантам. Враг каждый день теряет важную технику и личный состав.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также семь — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск поражен один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один зенитно-ракетный комплекс, восемь артиллерийских средств и одна радиолокационная станция противника", — говорится в сообщении.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы писали, что в сети обнародовали видео, как украинские защитники освобождали населенный пункт Клещиевка Донецкой области. Упорные бои с оккупантами вели военные 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Добавим, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о текущей ситуации на фронте и спрогнозировал будущее развитие событий. Он также назвал проблему, которую следует решить ВСУ, чтобы превосходить войска России.