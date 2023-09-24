В Генштабе рассказали, сколько ударов нанесли ВСУ по врагу за минувшие сутки
Начались 578 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают успешно бить по российским оккупантам. Враг каждый день теряет важную технику и личный состав.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также семь — по зенитно-ракетным комплексам противника.
"Подразделениями ракетных войск поражен один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один зенитно-ракетный комплекс, восемь артиллерийских средств и одна радиолокационная станция противника", — говорится в сообщении.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
Также мы писали, что в сети обнародовали видео, как украинские защитники освобождали населенный пункт Клещиевка Донецкой области. Упорные бои с оккупантами вели военные 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины.
Добавим, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о текущей ситуации на фронте и спрогнозировал будущее развитие событий. Он также назвал проблему, которую следует решить ВСУ, чтобы превосходить войска России.