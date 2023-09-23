Українські війська прорвали оборону РФ у Вербовому, — Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: t.me/otarnavskiy

Українські військові з кожним днем досягають успіхів на фронті. Вони прорвали оборону російських окупантів у Вербовому Запорізької області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський для CNN.

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Прорив ЗСУ у Вербовому

Тарнавський розповів, що українським військовим вдалося прорвати оборону у Вербовому. Він прогнозує ще більше просування у майбутньому.

"На лівому фланзі у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне – не втратити цю ініціативу. І, ну, не втратити це на практиці, діями", — сказав Тарнавський.

Нагадаємо, розпочалася 577 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні країни, а також наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Також ми писали, що генерал Олександр Тарнавський повідомив, що зима та погодні умови не вплинуть на темпи просування контрнаступу ЗСУ. Головний прорив України — ще попереду.

Додамо, за минулу добу українські військові зменшили кількість російської армії приблизно на 510 солдатів. Крім того, ворог продовжує втрачати важливу техніку для ведення війни.