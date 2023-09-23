Украинские войска прорвали оборону РФ в Вербовом, — Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: t.me/otarnavskiy

Украинские военные с каждым днем добиваются успехов на фронте. Они прорвали оборону российских оккупантов в Вербовом Запорожской области.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский для CNN.

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Прорыв ВСУ в Вербовом

Тарнавский рассказал, что украинским военным удалось прорвать оборону в Вербовом. Он прогнозирует еще большее продвижение в будущем.

"На левом фланге у нас прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное — не потерять эту инициативу. И, ну, не потерять это на практике, действиями", — сказал Тарнавский.

Напомним, начались 577 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, а также наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Также мы писали, что генерал Александр Тарнавский сообщил, что зима и погодные условия не повлияют на темпы продвижения контрнаступления ВСУ. Главный прорыв Украины еще впереди.

Добавим, за прошедшие сутки украинские военные уменьшили количество российской армии примерно на 510 солдат. Кроме того, враг продолжает терять важную технику для ведения войны.