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Втрати армії РФ на 23 вересня: нова статистика Генштабу ЗСУ

23 вересня 2023 09:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати армії РФ на 23 вересня: нова статистика Генштабу ЗСУ
Український військовий. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За минулу добу українські військові зменшили кількість російської армії приблизно на 510 солдатів. Крім того, ворог продовжує втрачати важливу техніку для ведення війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Знищені загарбники

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ліквідовано приблизно 275 460 окупантів.

За минулу добу загарбники залишилися без 11 танків, 33 артилерійських систем, чотирьох РСЗВ та восьми БпЛА.

Загальні втрати окупантів за час війни:

  • особового складу — близько 275 460 (+510) осіб;
  • танків — 4 655 (+11) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 8 912 (+21) одиниця;
  • артилерійських систем — 6 210 (+33) одиниць;
  • РСЗВ — 789 (+4) одиниць;
  • засобів ППО — 530 (+2) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 867 (+8) одиниць;
  • крилатих ракет — 1 518 (+1) одиниць;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8 716 (+26) одиниць;
  • спеціальної техніки — 912 (+0).
Орієнтовні втрати російських окупантів на 23 вересня
Орієнтовні втрати противника на 23 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, розпочалася 577 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні країни, а також наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Також ми писали, що генерал Олександр Тарнавський повідомив, що зима та погодні умови не вплинуть на темпи просування контрнаступу ЗСУ. Головний прорив України — ще попереду.

Додамо, російські окупанти, які наразі обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським військовим поступово, однак впевнено просуватися вперед. Успіхи на цьому напрямку тривають з середини серпня.

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