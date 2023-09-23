Потери армии РФ на 23 сентября: новая статистика Генштаба ВСУ

Украинский военный. Фото: REUTERS/Stringer

За минувшие сутки украинские военные уменьшили количество российской армии примерно на 510 солдат. Кроме того, враг продолжает терять важную технику для ведения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Уничтоженные захватчики

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано примерно 275 460 оккупантов.

За минувшие сутки захватчики остались без 11 танков, 33 артиллерийских систем, четырех РСЗО и восьми БпЛА.

Общие потери оккупантов за время войны:

личного состава — около 275 460 (+510) человек;

танков — 4 655 (+11) единицы;

боевых бронированных машин — 8 912 (+21) единица;

артиллерийских систем — 6 210 (+33) единиц;

РСЗО — 789 (+4) единиц;

средств ПВО — 530 (+2) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 867 (+8) единиц;

крылатых ракет — 1518 (+1) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 716 (+26) единиц;

специальной техники — 912 (+0).

Ориентировочные потери противника на 23 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начались 577 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, а также наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Также мы писали, что генерал Александр Тарнавский сообщил, что зима и погодные условия не повлияют на темпы продвижения контрнаступления ВСУ. Главный прорыв Украины еще впереди.

Добавим, российские оккупанты, которые сейчас обороняются в западной части Запорожской области, не смогли помешать украинским военным постепенно, однако уверенно продвигаться вперед. Успехи на этом направлении продолжаются с середины августа.