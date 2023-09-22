Окупанти не змогли перешкодити ЗСУ просуватися на заході Запорізької області, — ISW

Українські військові. Фото: REUTERS/Stringer

Російські окупанти, які наразі обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським військовим поступово, однак впевнено просуватися вперед. Успіхи на цьому напрямку тривають з середини серпня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування ЗСУ

"ISW постійно спостерігає за повільним, але регулярним просуванням українських військ у західній частині Запорізької області, попри те, що російські військові перекидають елементи відносно елітних підрозділів для посилення російських оборонних операцій у західній частині Запорізької області", — йдеться у звіті.

Аналітики розповіли, що у середині серпня російські окупанти перекинули частини сьомої гвардійської гірсько-десантної дивізії та 76-ї гвардійської ВДВ дивізії в район Роботиного для відбиття українських атак, а також для розвантаження частин 22-ї та 45-ї окремих бригад спецназу, які контратакували українські війська під час попередніх етапів контрнаступальних операцій ЗСУ.

Геолокаційні кадри, які були опубліковані 20 і 21 вересня, показують підрозділи 22-ї гвардійської бригади спецназу, що діють на захід від Вербового. В ISW розповіли, ймовірно, російське командування тактично перекинуло підрозділи 22-ї гвардійської бригади спецназу на підтримку підрозділів ДШВ, які вже обороняються в цьому районі.

"Український солдат, який обороняється на півдні України, розповів WSJ у статті, опублікованій 21 вересня, що російські війська, які захищають передові окопи, "неякісні", але штурмові війська, які контратакують, "сильніші", — йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що заяви українського солдата узгоджуються зі спостереженнями ISW про те, що відносно елітні російські спецназівці і підрозділи ПДВ, схоже, є основними контратакуючими елементами на заході Запорізької області.

Нагадаємо, заході Запорізької області росіяни несуть значні втрати. Лише у понеділок, 18 вересня, РФ втратила 313 осіб.

Також ми писали, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.