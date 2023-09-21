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ЗСУ мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка: які переваги це створює

21 вересня 2023 16:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка: які переваги це створює
Український військовий робить постріл з озброєння. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. 

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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"У смузі Східного угруповання військ продовжуються інтенсивні бої. Можу сказати, що динамічно відбувається боротьба, проте типи операцій відрізняються: якщо на Куп’янсько-Лиманському напрямку ми обороняємося, намагаємося стримати навалу противника, то на Бахмутському ми маємо успіхи і продовжуємо витісняти його", — сказав Євлаш. 

За словами Іллі Євлаша, щоденно противник сильно обстрілює позиції ЗСУ з різного типу озброєнь. Також росіяни мають на меті окупувати усю Луганську та Донецьку області. 

Водночас, Сили оборони мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це, своєю чергою, це значно ускладнило логістику для окупантів.

"Вихід на Андріївку та Кліщіївку дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут-Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилося і ускладнюватиметься надалі", — зазначив Євлаш. 

Нагадаємо, 20 вересня Збройні Сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ, який розташований поблизу окупованого Севастополя в Криму. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ. 

Додамо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що українські військові звільнили вже понад 54% території, яка була окупована Росією. 

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