ВСУ имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка: какие преимущества это создает

Украинский военный делает выстрел из вооружения. Фото: Генштаб

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Читайте также:

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении

"В полосе Восточной группировки войск продолжаются интенсивные бои. Могу сказать, что динамично происходит борьба, однако типы операций отличаются: если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его", — сказал Евлаш.

По словам Ильи Евлаша, ежедневно противник сильно обстреливает позиции ВСУ по разному типу вооружений. Также россияне преследуют цель оккупировать всю Луганскую и Донецкую области.

В то же время Силы обороны имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это, в свою очередь, значительно усложнило логистику для оккупантов.

"Выход на Андреевку и Клищиевку дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут-Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и будут усложняться в дальнейшем", — отметил Евлаш.

Напомним, 20 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ, расположенному вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.

Добавим, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что украинские военные освободили уже более 54% территории, которая была оккупирована Россией.