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У США повідомили, скільки території України вже звільнили ЗСУ

19 вересня 2023 22:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У США повідомили, скільки території України вже звільнили ЗСУ
Українські військові.Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що українські військові звільнили вже понад 54% території, яка була окупована Росією. 

Про це повідомляє CNN.

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За словами Міллі, кожне українське просування і кожен метр відвойованої території є заслугою хоробрості, честі і неймовірних жертв, принесених українським народом і його військовими. Він наголосив, що Україна продовжує робити цілеспрямований, неухильний прогрес у звільненні своєї країни від окупації РФ.

"На сьогодні Україна звільнила понад 54% окупованої Росією території України, і вони продовжують утримувати стратегічну ініціативу", — сказав Міллі.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 520 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та БпЛА.

Також ми писали, що два населені пункти в Запорізькій області, які Україна успішно звільнила, вказують на можливе послаблення позицій російської армії, яка займала ці території. Це сталося через те, що ЗСУ на заході області просунулися вперед, зменшивши оборонну спроможність російських військ на цій лінії фронту.

Додамо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному напрямку. За його словами, українським військовим вдалося пробити лінію оборони ворога під Бахмутом.

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