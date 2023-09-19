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В США сообщили, сколько территории Украины уже освободили ВСУ

19 сентября 2023 22:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В США сообщили, сколько территории Украины уже освободили ВСУ
Украинские военные. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что украинские военные освободили уже более 54% территории, которая была оккупирована Россией.

Об этом сообщает CNN.

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По словам Милли, каждое украинское продвижение и каждый метр отвоеванной территории заслуга храбрости, чести и невероятных жертв, принесенных украинским народом и его военными. Он подчеркнул, что Украина продолжает делать целенаправленный, неукоснительный прогресс в освобождении своей страны от оккупации РФ.

"На сегодня Украина освободила более 54% оккупированной Россией территории Украины, и они продолжают удерживать стратегическую инициативу", — сказал Милли.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 520 российских оккупантов. К тому же противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.

Также мы писали, что два населенных пункта в Запорожской области, которые Украина успешно освободила, указывают на возможное ослабление позиций российской армии, занимавшей эти территории. Это произошло из-за того, что ВСУ на западе области продвинулись вперед, уменьшив оборонную способность российских войск на этой линии фронта.

Добавим, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на восточном направлении. По его словам, украинским военным удалось пробить линию обороны противника под Бахмутом.

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