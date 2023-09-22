Оккупанты не смогли помешать ВСУ продвигаться на западе Запорожской области, — ISW

Украинские военные. Фото: REUTERS/Stringer

Российские оккупанты, которые сейчас обороняются в западной части Запорожской области, не смогли помешать украинским военным постепенно, однако уверенно продвигаться вперед. Успехи на этом направлении продолжаются с середины августа.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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"ISW постоянно наблюдает за медленным, но регулярным продвижением украинских войск в западной части Запорожской области, несмотря на то, что российские военные перебрасывают элементы относительно элитных подразделений для усиления российских оборонительных операций в западной части Запорожской области", — говорится в отчете.

Аналитики рассказали, что в середине августа российские оккупанты перебросили части седьмой гвардейской горно-десантной дивизии и 76-й гвардейской ВДВ дивизии в район Работино для отражения украинских атак, а также для разгрузки частей 22-й и 45-й отдельных бригад спецназа, которые контратаковали украинские войска во время предыдущих этапов контрнаступательных операций ВСУ.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 сентября, показывают подразделения 22-й гвардейской бригады спецназа, действующие к западу от Вербового. В ISW рассказали, вероятно, российское командование тактически перебросило подразделения 22-й гвардейской бригады спецназа в поддержку подразделений ДШВ, которые уже обороняются в этом районе.

"Украинский солдат, обороняющийся на юге Украины, рассказал WSJ в статье, опубликованной 21 сентября, что российские войска, которые защищают передовые окопы, "некачественные", но штурмовые войска, которые контратакуют, "сильнее", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что заявления украинского солдата согласуются с наблюдениями ISW о том, что относительно элитные российские спецназовцы и подразделения ВДВ, похоже, являются основными контратакующими элементами на западе Запорожской области.

Напомним, на западе Запорожской области россияне несут значительные потери. Только в понедельник, 18 сентября, РФ потеряла 313 человек.

Также мы писали, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.