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Російські десантники можуть втекти: у ISW розповіли, де окупанти несуть колосальні втрати

20 вересня 2023 07:44
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Валерія Пержун
редактор
Російські десантники можуть втекти: у ISW розповіли, де окупанти несуть колосальні втрати
Російські десантно-штурмові війська. Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На заході Запорізької області росіяни несуть значні втрати. Лише у понеділок, 18 вересня РФ втратила 313 осіб.

Про це інформує ISW.

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Днями втрати росіян на заході Запорізької області значно зросли. У ISW припускають, що окупантам бракує боєздатних підрозділів і вони розраховують на підкріплення.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що 18 вересня на цьому напрямку російські війська втратили 313 осіб (ймовірно, загалом убитими та пораненими). Штупун заявив, що це значно більше, ніж за попередні два дні, коли російські війська щодня втрачали приблизно 200 осіб.

Також він повідомив, що ПДВ веде оборону на Таврійському напрямку і що для "прикриття" десантників прибули загони "Шторм-З" із призовниками.

ІSW раніше спостерігала, як підрозділи 7-ї гвардійської гірської дивізії ПДВ та 76-ї гвардійської дивізії ПДВ проводять контратаки проти українських сил в районі Роботиного. За оцінками Інституту дослідження війни, саме ці операції, ймовірно, сильно відбились на елітних військах РФ. 

Таким чином підмога від призовників десантникам необхідна. До того ж загони "Шторм-З" часто виявляються боєздатними і, ймовірно, забезпечать російській обороні на заході Запорізької області незначну боєздатність.

Нагадаємо, ISW пояснив головні переваги України у війні з РФ.

Також у США повідомили, скільки території України вже звільнили ЗСУ.

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