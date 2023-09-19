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Зеленський розповів про геноцид, який вчиняє РФ

19 вересня 2023 22:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про геноцид, який вчиняє РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про геноцид, який вчиняють російські окупанти. Йдеться про викрадення українських дітей.

Про це Володимир Зеленський сказав на Генасамблеї ООН.

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Депортація дітей

"На жаль, різні терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики. До сьогоднішнього дня", — наголосив Зеленський.

За його словами, викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти рідну країну та розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями. Зеленський наголосив, що це геноцид.

Нагадаємо, 18 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, Сполучених Штатів Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

Також ми писали, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офісу омбудсмена відомо про місця у Білорусі, де тримають українських дітей. За його словами, нараховується десятки місць з викраденими маленькими українцями.

Додамо, сьогодні, 19 вересня, Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. Він заявив, що світ зараз знаходиться на порозі ядерної війни.

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