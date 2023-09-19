Зеленський розповів про геноцид, який вчиняє РФ
Президент України Володимир Зеленський розповів про геноцид, який вчиняють російські окупанти. Йдеться про викрадення українських дітей.
Про це Володимир Зеленський сказав на Генасамблеї ООН.
Депортація дітей
"На жаль, різні терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики. До сьогоднішнього дня", — наголосив Зеленський.
За його словами, викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти рідну країну та розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями. Зеленський наголосив, що це геноцид.
Нагадаємо, 18 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, Сполучених Штатів Америки. Глава держави одразу з аеропорту поїхав до бійців ЗСУ, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.
Також ми писали, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офісу омбудсмена відомо про місця у Білорусі, де тримають українських дітей. За його словами, нараховується десятки місць з викраденими маленькими українцями.
Додамо, сьогодні, 19 вересня, Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. Він заявив, що світ зараз знаходиться на порозі ядерної війни.