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Зеленский рассказал о геноциде, который совершает РФ

19 сентября 2023 22:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал о геноциде, который совершает РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о геноциде, который совершают российские оккупанты. Речь идет о похищении украинских детей.

Об этом Владимир Зеленский сказал на Генассамблее ООН.

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Депортация детей

"К сожалению, различные террористические группировки и раньше похищали детей, но никогда ранее массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики. До сегодняшнего дня", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, похищенные украинские дети в России учат ненавидеть родную страну и разрывают все связи с их семьями. Зеленский подчеркнул, что это геноцид.

Напомним, 18 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта поехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Офису омбудсмена известно о местах в Беларуси, где держат украинских детей. По его словам, насчитывается десятки мест с похищенными маленькими украинцами.

Добавим, сегодня, 19 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Он заявил, что мир сейчас находится на пороге ядерной войны.

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