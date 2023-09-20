Российские десантники могут сбежать: в ISW рассказали, где оккупанты несут колоссальные потери

Российские десантно-штурмовые войска. Иллюстративное фото: росСМИ

На западе Запорожской области россияне несут значительные потери. Только в понедельник, 18 сентября, РФ потеряла 313 человек.

Об этом информирует ISW.

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На днях потери россиян на западе Запорожской области значительно выросли. В ISW предполагают, что оккупантам не хватает боеспособных подразделений и они рассчитывают на подкрепление.

Спикер Таврийской группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что 18 сентября на этом направлении российские войска потеряли 313 человек (вероятно, в общей сложности убитыми и ранеными). Штупун заявил, что это значительно больше, чем за предыдущие два дня, когда российские войска ежедневно теряли около 200 человек.

Также он сообщил, что ВДВ ведет оборону на Таврийском направлении и что для "прикрытия" десантников прибыли отряды "Шторм-З" с призывниками.

ISW ранее наблюдала, как подразделения 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ и 76-й гвардейской дивизии ВДВ проводят контратаки против украинских сил в районе Работиного. По оценкам Института исследования войны, именно эти операции, вероятно, сильно отразились на элитных войсках РФ.

Таким образом, помощь от призывников десантникам необходима. К тому же отряды Шторм-З часто оказываются боеспособными и, вероятно, обеспечат российской обороне на западе Запорожской области незначительную боеспособность.

Напомним, ISW объяснил главные преимущества Украины в войне с РФ.

Также в США сообщили, сколько территории Украины уже уволили ВСУ.