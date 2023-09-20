Контрнаступ ЗСУ: ISW пояснив головні переваги України у війні з РФ

Українські бійці заряджають снаряд. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські та українські експерти наголошують, що в останньому наступі України на півдні від Бахмута ЗСУ продемонстрували найвищий рівень бойової координації, підвищену точність артилерійських залпів та більш ефективні методи радіоелектронної протидії. Українські військові наголосили на ключових чинниках свого успіху.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Переваги України на полі бою

Аналітики стверджують, що Україна демонструє моральний дух, якісну підготовку, ефективне використання артилерії та безпілотників, грамотну координацію між підрозділами та глибоку розвідку.

З іншого боку, було виявлено, що російські підрозділи, які включали ПДВ, спецпідрозділ і частини 3-го армійського корпусу, стикалися з проблемами координації їх дій у районі Кліщіївки. Російський військовий блогер підтвердив, що українська артилерія у Бахмута працює з точністю, що зростає, що робить російські наступальні дії більш ризикованими. Додатково було зазначено, що українські війська мають перевагу у повітряній розвідці та використовують більш просунуті системи радіоелектронного придушення.

Що кажуть українські військові

Командувач наземними військами України, генерал Олександр Сирський, заявив про розгром бойових здібностей 72-ї мотострілецької, 31-ї та 83-ї бригад при взятті Андріївки та Кліщіївки. Останнім часом стало відомо про зростання втрат російських сил на заході Запоріжжя, і російське військове керівництво може зіткнутися з проблемою нестачі готових бойових підрозділів для перекидання на цей фронт.

Представник українських військових, полковник Олександр Штупун стверджує, що 18 вересня російські втрати в районі Таврія склали 313 осіб, що вище, ніж середні втрати 200 осіб у попередні дні. Він також зазначив активну участь російських ПДВ в обороні в цьому районі й додав, що до них приєдналися формування "Шторм-З", ймовірно, щоб підтримувати їх при можливому відступі.

Нагадаємо, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, що українські військові звільнили вже понад 54% території, яку було окуповано Росією.