Контрнаступление ВСУ: ISW объяснил главные преимущества Украины в войне с РФ
Российские и украинские эксперты подчеркивают, что в последнем наступлении Украины на юге от Бахмута ВСУ продемонстрировали высший уровень боевой координации, повышенную точность артиллерийских залпов и более эффективные методы радиоэлектронной противодействия. Украинские военные отметили ключевые факторы своего успеха.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Преимущества Украины на поле боя
Аналитики утверждают, что Украина демонстрирует моральный дух, качественную подготовку, эффективное использование артиллерии и беспилотников, грамотную координацию между подразделениями и глубокую разведку.
С другой стороны, было выявлено, что российские подразделения, которые включали в себя ВДВ, спецназ и части 3-го армейского корпуса, сталкивались с проблемами координации их действий в районе Клещиевки. Российский военный блоггер подтвердил, что украинская артиллерия у Бахмута работает с возрастающей точностью, что делает российские наступательные действия более рискованными. Дополнительно было указано, что украинские войска имеют превосходство в воздушной разведке и используют более продвинутые системы радиоэлектронного подавления.
Что говорят украинские военные
Командующий наземными войсками Украины, генерал Александр Сырский, заявил о разгроме боевых способностей 72-й мотострелковой, 31-й и 83-й бригад при взятии Андреевки и Клещиевки. В последнее время стало известно о возросших потерях российских сил на западе Запорожья, и российское военное руководство может столкнуться с проблемой недостатка готовых боевых подразделений для переброски на этот фронт.
Представитель украинских военных, полковник Александр Штупун утверждает, что 18 сентября российские потери в районе Таврия составили 313 человек, что выше, чем средние потери в 200 человек в предыдущие дни. Он также указал на активное участие российских ВДВ в обороне в этом районе и добавил, что к ним присоединились формирования "Шторм-З", вероятно, чтобы поддерживать их при возможном отступлении.
Напомним, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что украинские военные освободили уже более 54% территории, которая была оккупирована Россией.