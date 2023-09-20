Контрнаступление ВСУ: ISW объяснил главные преимущества Украины в войне с РФ

Украинские бойцы заряжают снаряд. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские и украинские эксперты подчеркивают, что в последнем наступлении Украины на юге от Бахмута ВСУ продемонстрировали высший уровень боевой координации, повышенную точность артиллерийских залпов и более эффективные методы радиоэлектронной противодействия. Украинские военные отметили ключевые факторы своего успеха.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Преимущества Украины на поле боя

Аналитики утверждают, что Украина демонстрирует моральный дух, качественную подготовку, эффективное использование артиллерии и беспилотников, грамотную координацию между подразделениями и глубокую разведку.

С другой стороны, было выявлено, что российские подразделения, которые включали в себя ВДВ, спецназ и части 3-го армейского корпуса, сталкивались с проблемами координации их действий в районе Клещиевки. Российский военный блоггер подтвердил, что украинская артиллерия у Бахмута работает с возрастающей точностью, что делает российские наступательные действия более рискованными. Дополнительно было указано, что украинские войска имеют превосходство в воздушной разведке и используют более продвинутые системы радиоэлектронного подавления.

Что говорят украинские военные

Командующий наземными войсками Украины, генерал Александр Сырский, заявил о разгроме боевых способностей 72-й мотострелковой, 31-й и 83-й бригад при взятии Андреевки и Клещиевки. В последнее время стало известно о возросших потерях российских сил на западе Запорожья, и российское военное руководство может столкнуться с проблемой недостатка готовых боевых подразделений для переброски на этот фронт.

Представитель украинских военных, полковник Александр Штупун утверждает, что 18 сентября российские потери в районе Таврия составили 313 человек, что выше, чем средние потери в 200 человек в предыдущие дни. Он также указал на активное участие российских ВДВ в обороне в этом районе и добавил, что к ним присоединились формирования "Шторм-З", вероятно, чтобы поддерживать их при возможном отступлении.

Напомним, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что украинские военные освободили уже более 54% территории, которая была оккупирована Россией.